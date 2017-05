The Division: l'aggiornamento 1.61 disponibile da oggi per il download

E' disponibile da oggi il nuovo aggiornamento 1.61 di, questo corposo update introduce numerose novità, tra cui i, aggiunti ufficialmente dopo una lunga fase di test nel Server Pubblico di Prova

Le Dotazioni permetteranno ai giocatori di salvare armi, equipaggiamento, abilità e talenti negli slot, così da poter cambiare la specializzazione in base alle diverse attività. Ogni personaggio potrà gestire fino a sei diverse Dotazioni, le quali potranno essere equipaggiate in qualsiasi momento, ma non durante i combattimenti.

L'aggiornamento 1.61 di The Division apporta anche numerose migliorie al gameplay e ribilancia alcuni aspetti del gioco, per tutte le novità vi rimandiamo al changelog ufficiale in italiano.