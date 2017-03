The Division: l'update 1.6 ha introdotto la risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro

Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale, sembrerebbe che la patch 1.6 diabbia aggiunto la possibilità di giocare in 4K (probabilmente upscalati) su PlayStation 4 Pro. In precedenza, era la sola interfaccia utente ad essere renderizzata in 4K, lasciando la risoluzione di tutto il resto a 1080p.

"Ora PlayStation 4 Pro utilizza costantemente la risoluzione 4K, per una qualità migliore" recita il changelog dell'ultimo update. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma diversi utenti NeoGaf stanno già riportando sul celebre forum le dimostrazioni del miglioramento grafico: potete visionare alcuni screenshot in calce all'articolo.

Tom Clancy's: The Division è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo la manutenzione terminata alle ore 15:00, i server di gioco sono ora tornati regolarmente attivi.