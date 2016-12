The Division: Lotta per la Vita è disponibile ora su PlayStation 4

annuncia che la seconda espansione di, è disponibile per PlayStation 4. Il pacchetto è incluso nel Season Pass ma può essere acquistato separatamente al prezzo di 14.99 €.

La nuova espansione Lotta per la Vita sarà supportata anche da PlayStation 4 Pro, sfruttando CPU e GPU per migliori prestazioni grafiche e frame rate più costante. Mentre New York è colpita da una devastante tempesta di neve, gli agenti della Divisione ricevono informazioni riguardanti l’esistenza di una potenziale cura situata all’interno della Zona Nera, che potrebbe contrastare la diffusione della pandemia. Ma l’elicottero su cui stanno viaggiando precipita a causa dell’intensificarsi della tempesta prima di raggiungere la destinazione.

I giocatori dovranno andare alla ricerca della cura affrontando condizioni estreme e dovranno trovare un modo per estrarla dal caos. Per riuscire nell’impresa i giocatori avranno bisogno di abiti pesanti, cibo, acqua, medicine e scorte. Ma non saranno soli… la lotta per le risorse sarà feroce vista la presenza di altri 23 giocatori che faranno di tutto per sopravvivere e trovare la cura. I giocatori affronteranno anche i Cacciatori: un nuovo nemico veloce, pericoloso, ben preparato e perfettamente equipaggiato per combattere contro la Divisione.

In Lotta per la Vita i giocatori potranno scegliere di attivare la modalità PvP o PvE. In PvP, senza le meccaniche di tradimento, gli agenti potranno sfidarsi o collaborare con altri utenti in ogni angolo di New York, persino all’esterno della Zona Nera. I maggiori rischi in PvP corrispondono a ricompense più elevate, che avranno la forma di bonus moltiplicatori del punteggio totale. In PvE, i giocatori potranno giocare in cooperativa con altri utenti e il PvP sarà disattivato, persino nella Zona Nera.