The Division: nuove informazioni sugli update 1.07 e 1.08

Qualche giorno faha ospitato l'Elite Task Force community dipresso, a Newcastle, per discutere dei contenuti dei prossimi aggiornamenti in programma. In questa occasione sono stati rivelati alcuni interessati dettagli riguardo gli update 1.07 e 1.08.

Due nuove modalità saranno aggiunte con la patch 1.07: gli Eventi Globali (che sostituiranno le Stagioni) e le cosiddette Commendations (conosciute fino a questo momento come Feats). Gli Eventi Globali si terranno una volta al mese indicativamente per una settimana e vi permetteranno di ottenere ricompense speciali a patto di portare a termine determinati compiti. Le Commendation sono obiettivi legati al grinding che vi premieranno con oggetti cosmetici e incrementeranno i vostri punti. L'update 1.08, invece, introdurrà nuove meccaniche per il sistema di tradimento.