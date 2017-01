The Division: nuove informazioni sul DLC Fino alla Fine

Nel corso di una stream tenuta su Twitch, Ubisoft ha svelato nuovi dettagli sull’espansione Fino alla Fine, in arrivo per The Division. il DLC introduce la modalità otto contro otto, che vedrà alleate due squadre da quattro giocatori contro le restanti due.

I gruppi composti da quattro persone saranno automaticamente associati ad altri dalle stesse quantità, mentre i giocatori singoli in cerca di partite verranno accoppiati ad altri senza compagni di squadra. Per accedere alla modalità sarà necessario aver raggiunto almeno il livello 30, e per distinguere i propri alleati il gioco “vestirà” i membri della propria squadra come agenti di The Division, mentre gli avversari appariranno come agenti Rogue. Il matchmaking non si limiterà a prendere in considerazione le abilità dei giocatori, ma anche le prestazioni delle partite recenti.

In Fino alla Fine la Dark Zone sarà divisa in quattro zone differenti, e dentro ad ognuna verranno sparse tre postazioni tattiche chiamate encryption points. Per iniziare il trasferimento dei data e guadagnare punti, i giocatori dovranno controllare le sopracitate aree. Proprio come nell’espansione Underground, le vittorie in Fino alla Fine garantiranno ai giocatori punti esperienza speciali, e saranno inoltre distribuite ulteriori ricompense in base alle abilità degli stessi. Infine, il DLC introdurrà all’interno del gioco la Dark Zone 9.

The Division è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre l’espansione Fino alla Fine è attesa per metà 2017 in contemporanea anche sulla console di Sony.