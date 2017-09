The Division: Ubisoft annuncia un weekend di gioco gratuito su PC

annuncia un weekend gratuito su PC perdal 14 settembre alle 19.00 fino al 17 settembre alle 22.00. Tutti i giocatori avranno accesso totale ai contenuti base del gioco per l'intera durata del free weekend. I nuovi giocatori possono effettuare il pre-loading da oggi tramite Uplay.

In occasione del weekend gratuito, saranno disponibili sconti speciali per le edizioni PC Standard e Gold di Tom Clancy’s The Division. Inoltre tutti i progressi ottenuti durante il weekend gratuito saranno trasferiti al gioco completo, se i giocatori decideranno di acquistarlo. Visita il sito ufficiale per registrarti, iniziare il download e ottenere informazioni dettagliate sul weekend gratuito di Tom Clancy’s The Division.

Ubisoft ha recentemente annunciato l’Aggiornamento 1.8 “Resistenza”, il secondo aggiornamento gratuito pianificato per l’Anno 2 di Tom Clancy’s The Division, che sarà disponibile questo autunno. Maggiori informazioni saranno rivelate nelle prossime settimane.