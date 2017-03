Il supporto disi protrarrà anche dopo il DLC, reso disponibile da poco più di una settimana.ha infatti oggi confermato che altre due espansioni gratuite per il suo MMO sono previste entro i prossimi 12 mesi.

La notizia giunge dal creative director Julian Gerighty, che a Game Rant ha così dichiarato: "In vista del primo anniversario di The Division, stiamo puntando a mantenere attivi i nostri giocatori durante i prossimi 12 mesi. Rilasceremo due expansion pack gratuiti per tutti nei prossimi 12 mesi". La prima delle due espansioni dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme durante la prossima estate.

Tom Clancy's: The Division è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.