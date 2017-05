The Division: al via il weekend di gioco gratis su PC, PS4 e Xbox One

annuncia l'avvio del free weekend diche si terrà dal 4 al 7 maggio su PC e dal 4 all'8 maggio su PlayStation 4 e Xbox One. Per tutto il fine settimana, il gioco sarà scaricabile liberamente, inoltre sono previsti sconti e offerte speciali per l'acquisto della versione Standard e Gold.

Sarà possibile accedere gratuitamente al gioco su ciascuna piattaforma secondo i seguenti orari

• Uplay PC: dalle 19:00 del 04/05 alle 22:00 del 07/05.

• PlayStation 4: dalle 09:00 del 04/05 alle 09:00 del 08/05.

• Xbox One: dalle 09:00 del 04/05 alle 09:00 del 08/05.

In occasione del weekend gratuito, saranno disponibili sconti speciali per le edizioni Standard e Gold di Tom Clancy’s The Division in tutti gli store digitali. Tutti i progressi ottenuti durante il weekend gratuito saranno trasferiti al gioco completo, se i giocatori decideranno di acquistarlo. L’attuale prova gratuita, che consente ai giocatori di accedere al gioco completo fino al raggiungimento del livello 8 o al completamento di un totale di sei ore di gioco, sarà interrotta durante il weekend gratuito, ma ricomincerà una volta terminato. I giocatori che hanno scaricato la versione di prova gratuita prima del 4 maggio vedranno le limitazioni sospese fino al termine del weekend gratuito.

Tom Clancy’s The Division è ambientato alcune settimane dopo una devastante epidemia che ha colpito la città di New York nel giorno del Black Friday. Uno dopo l’altro vengono a mancare i servizi di base, e in pochi giorni, senza cibo e acqua, la società collassa nel caos. Per risolvere l’emergenza, viene attivata la Divisione, un’unità tattica indipendente i cui agenti conducono una vita apparentemente normale ma che in realtà sono addestrati per risolvere situazioni di crisi. Collabora con gli altri giocatori per indagare sull'origine del virus, proteggi i civili da pericolose fazioni e salva la città dalla pandemia. L’Anno 2 di The Division vedrà l’uscita di due nuovi aggiornamenti gratuiti per tutte le piattaforme nei prossimi mesi.