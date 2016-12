The Division: video confronto per le versioni PS4 e PlayStation 4 Pro

Nella giornata di ieri,ha pubblicato l'espansione di" su PlayStation 4, oltre a una nuova patch che aggiunge il tanto atteso supporto per PS4 Pro. Per l'occasione, lo YouTuber Arekkz Gaming ha pubblicato un video confronto tra le due versioni.

Come già riportato anche sulle pagine di Everyeye, The Division girerà a 1080p anche su PlayStation 4 Pro, il supporto per il 4K è infatti limitato all'interfaccia utente, inoltre non è previsto l'utilizzo dell'HDR. Sulla nuova console Sony, il gioco può contare su ombre più curate, riflessi ed effetti di qualità superiore. Potete giudicare voi stessi le differenze nel video che trovate in calce alla notizia.