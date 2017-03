The Elder Scrolls Legends disponibile ora su iPad

: Il primo gioco strategico di carte di Bethesda Softworks basato sul popolare universo di TES,, è ora disponibile gratuitamente per iPad.

È possibile scaricare il titolo dall'App Store e scatenarsi sul campo di battaglia. Il gioco richiede iOS 10 o superiore ed è compatibile con iPad 4 o dispositivi successivi. Inoltre, se hai già giocato alla versione PC, ricorda che tutti i tuoi progressi vengono salvati su account Bethesda.net. Quindi, potrai riprendere l'avventura su iPad dal punto in cui l'avevi lasciata su PC, e viceversa.



The Elder Scrolls Legends è uscito ufficialmente per PC il 9 marzo e sarà disponibile per i tablet Android il mese prossimo, per Mac a maggio e per smartphone iOS e Android quest'estate. Bethesda ha inoltre annunciato il primo importante aggiornamento PvE, The Fall of the Dark Brotherhood, in arrivo il 5 aprile, con nuove missioni della storia e più di 40 nuove carte, incluse tre leggendarie.



The Elder Scrolls Legends è il primo gioco strategico di carte gratuito basato sull'acclamata serie The Elder Scrolls ed è dotato di innovative e profonde meccaniche di gioco a due zone, di un'epica campagna a giocatore singolo e di varie modalità multigiocatore contro IA o altri giocatori. Gli appassionati dei giochi di carte troveranno un gioco accessibile a tutti, ma anche dotato di grande profondità strategica, in grado di coinvolgere persino i giocatori più esperti. The Elder Scrolls: Legends è attualmente disponibile per PC e iPad ed è previsto per tablet Android ad aprile, per Mac a maggio e per smartphone iOS e Android quest'estate.