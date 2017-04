The Elder Scrolls Legends: disponibile ora La caduta della Confraternita Oscura

annuncia che, la prima espansione di, è ora disponibile in tutto il mondo su PC e tablet iPad. L'espansione introduce missioni e carte completamente nuove e proietta i giocatori nell'atmosfera cupa e letale della Confraternita Oscura.

La caduta della Confraternita Oscura è una nuova storia PvE in cui indosserai i panni di una spia incaricata d'infiltrarsi nella famigerata Confraternita Oscura. Reclutato da una misteriosa organizzazione che intende sgominare l'infame gilda di letali assassini, il giocatore dovrà prendere decisioni chiave che determineranno lo svolgimento della storia e l'avvicendarsi delle missioni.



Questa nuova avventura ha luogo prima degli eventi di The Elder Scrolls V Skyrim ed è divisa in tre sezioni, o mappe, con oltre 25 missioni e 40 nuove carte di gioco. Completando le missioni della storia, i giocatori sbloccheranno carte disponibili solo tramite La caduta della Confraternita Oscura, incluse tre carte leggendarie. Dovrai cimentarti con sfide, regole di zona e scenari: un maiale da tenere in vita, un combattimento a una festa dove la vertigine regna sovrana, una rivolta in prigione, una rissa in una locanda dove scorrono fiumi di skooma e tanto altro ancora.



La caduta della Confraternita Oscura è acquistabile in gioco sotto forma di 3 mappe individuali oppure come pacchetto completo al prezzo speciale di 19,99 €, e può essere acquistata anche con la valuta di gioco. Chi acquista La caduta della Confraternita Oscura riceverà la cavalcatura Doom Wolf (Lupo del Destino) per The Elder Scrolls Online (solo su PC/Mac). The Elder Scrolls Legends è disponibile per il download tramite il programma di avvio Bethesda.net e su iPad tramite App Store.