The Elder Scrolls Legends Disponibile per PC, dettagli sulle prossime attività

annuncia novità in arrivo per, tra cui: il lancio ufficiale della versione PC (disponibile oggi), il primo aggiornamento per la modalità giocatore singoloe dettagli su future aggiunte al gioco.

Uscita della versione PC

Dopo diversi mesi di beta testing e di opinioni dei giocatori che hanno portato a miglioramenti, aggiunte e ottimizzazioni, siamo molto lieti di rimuovere l'etichetta "Beta" da The Elder Scrolls: Legends e di pubblicare ufficialmente la versione PC. Gli appassionati dei giochi di carte strategici in cerca di sfide ambientate nell'universo di Elder Scrolls possono scaricare il gioco gratuitamente usando il Bethesda.net launcher, invitare gli amici e iniziare a divertirsi con il contenuto già disponibile per giocatore singolo e multigiocatore.



Nuovo contenuto per giocatore singolo - The Fall of The Dark Brotherhood - in uscita il 5 aprile

Sveliamo anche il primo aggiornamento per la modalità giocatore singolo di The Elder Scrolls: Legends, The Fall of The Dark Brotherhood, una nuova storia che catapulta i giocatori nel ruolo di una spia incaricata di infiltrarsi nella Confraternita Oscura. Reclutati da oscuri personaggi per distruggere la famigerata (e molto amata dai fan!) gilda degli assassini di Elder Scrolls, i giocatori si troveranno ad affrontare scelte che influenzeranno la trama e il finale della storia. The Fall of The Dark Brotherhood è una coinvolgente avventura ambientata prima degli avvenimenti di The Elder Scrolls V: Skyrim. Il nuovo contenuto si divide in tre sezioni, o mappe, con più di 25 missioni e 40 nuove carte per il gioco. Completando le missioni della nuova storia infatti, i giocatori sbloccheranno nuove carte esclusive di The Fall of the Dark Brotherhood, tra cui tre nuove carte leggendarie.



Le tre mappe di The Fall of the Dark Brotherhood si potranno acquistare separatamente o in un pacchetto dal costo di 19,99 €, oppure con l'oro del gioco. I giocatori che sbloccheranno The Fall of the Dark Brotherhood riceveranno in omaggio la cavalcatura Doom Wolf in The Elder Scrolls Online (solo per la versione PC/Mac). Questo è solo il primo passo verso una migliore interazione tra Legends e The Elder Scrolls Online.



Futuri aggiornamenti e nuove funzioni

Con l'uscita ufficiale della versione PC, Bethesda svela anche le novità in arrivo nei prossimi mesi, tra cui:

23 marzo - Uscita della versione per iPad: The Elder Scrolls Legends uscirà per iPad nel corso di questo mese, facendo il suo debutto sui dispositivi mobili il 23 marzo. Si potrà scaricare gratuitamente dall'App Store.

- Uscita della versione per iPad: The Elder Scrolls Legends uscirà per iPad nel corso di questo mese, facendo il suo debutto sui dispositivi mobili il 23 marzo. Si potrà scaricare gratuitamente dall'App Store. Aprile - Uscita della versione per tablet Android: poco dopo l'uscita per iPad, il gioco uscirà anche per i tablet Android, raggiungendo milioni di nuovi dispositivi in tutto il mondo.

Integrazione con Twitch e modalità spettatore : in arrivo a maggio un aggiornamento che introduce l'integrazione con Twitch e la modalità spettatore, permettendo ai giocatori di condividere in modo più semplice e diretto le proprie partite e di seguire sfide in diretta per apprendere nuove strategie dai maestri del gioco.

: in arrivo a maggio un aggiornamento che introduce l'integrazione con Twitch e la modalità spettatore, permettendo ai giocatori di condividere in modo più semplice e diretto le proprie partite e di seguire sfide in diretta per apprendere nuove strategie dai maestri del gioco. Nuova modalità Sfida : sempre a maggio, verrà introdotta la nuova modalità Sfida, in cui i giocatori si affronteranno in mini-tornei con i propri mazzi di carte. Le sfide potranno variare per dimensione e lunghezza e offriranno ai giocatori l'opportunità di unirsi alle competizioni più adatte alle proprie esigenze.

Uscita per Mac OS : in primavera, The Elder Scrolls Legends farà il suo debutto anche sui sistemi Mac OS.

: in primavera, The Elder Scrolls Legends farà il suo debutto anche sui sistemi Mac OS. Estate - Uscita di un'espansione principale: The Fall of the Dark Brotherhood è solo la prima di molte nuove storie in arrivo nel corso del 2017 per Legends. In uscita quest'estate, maggiori informazioni su questo set verranno svelate all'E3 2017 di giugno.

- Uscita di un'espansione principale: The Fall of the Dark Brotherhood è solo la prima di molte nuove storie in arrivo nel corso del 2017 per Legends. In uscita quest'estate, maggiori informazioni su questo set verranno svelate all'E3 2017 di giugno. Estate - Uscita della versione per smartphone: il gioco uscirà per smartphone quest'estate, portando le sue strategie sui dispositivi Apple e Android. Maggiori informazioni, tra cui la data esatta di uscita, verranno svelate all'E3 2017 di giugno.

