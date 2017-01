The Elder Scrolls Legends: l'evento Arena del Caos torna questa settimana

Dopo il successo dell'evento speciale di dicembre,torna questa settimana in. A partire da venerdì 20 gennaio, il leggendario principe daedrico della follia Sheogorath dominerà una modalità Arena PvP alternativa, scatenando il caos con regole di zona e scenari casuali.

Arena del Caos diventerà un evento speciale mensile per i giocatori, e in futuro introdurremo nuove condizioni di gioco che metteranno alla prova gli eroi con strategie da decidere in tempi rapidi e dettate dagli stravolgimenti delle regole. Arena del Caos inizia venerdì 20 gennaio e termina lunedì 23 gennaio.



Informazioni sull'Arena del Caos

Arena del Caos è una modalità PvP facoltativa che introduce regole di zona o scenari speciali casuali in ogni partita. Gli scenari speciali possono comportare Magicka extra per i giocatori, carte già schierate all'inizio della partita, scambio di mazzi tra i due giocatori all'inizio della partita e altro ancora. Le modifiche alle regole di zona includono oggetti rari, carte che cambiano zona casualmente durante la partita, benefici e bonus speciali in certe zone e molto altro.



La Collezione Pazza

Proposta insieme all'Arena del Caos a dicembre, la Collezione Pazza è un set di carte speciali che offre nuove opzioni strategiche in tutte le modalità Arena, inclusa la bizzarra Arena del Caos di Sheogorath. L'acquisto della Collezione Pazza fornisce tre copie di ogni carta e un Biglietto Arena, che permette ai giocatori di cimentarsi nell'Arena del Caos oppure in un'Arena normale. Le carte della Collezione Pazza sono disponibili per l'acquisto con valuta di gioco o denaro reale all'interno del negozio di Legends.