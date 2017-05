The Elder Scrolls Legends è ora disponibile anche su Steam

The Elder Scrolls Legends, strategico gioco di carte collezionabili basato sulla lore del mondo videoludico creato da Bethesda, è da oggi disponibile anche sullo store di Steam. Il titolo può essere scaricato e giocato con la formula del free-to-play.

The Elder Scrolls Legends permette di giocare in singolo grazie alla modalità Storia, che da la possibilità di guadagnare nuove carte leggendarie, mazzi e buste, ma si potranno anche fare sfide con avversari controllati dalla CPU. I giocatori potranno mettere alla prova i propri mazzi sfidando altri avversari online in partite classificate, dove sarà necessario padroneggiare la profondità strategica offerta dal titolo.

The Elder Scrolls Legends, in precedenza disponibile utilizzando il Bethesda.net launcher, può essere giocato da oggi anche tramite Steam. Per chi ama giocare in mobilità è inoltre disponibile l'applicazione per iPad.