The Elder Scrolls Legends: The Fall of the Dark Brotherhood disponibile ora, ecco il trailer di lancio

si aggiorna oggi con il suo primo importante aggiornamento dedicato al PvE:ha pubblicato il trailer di lancio dell'espansione, che potete visionare in testata.

La narrativa di The Fall of the Dark Brotherhood si pone in antecedenza rispetto a quella di The Elder Scrolls V: Skyrim, ed è suddivisa in tre parti distinte. Il contenuto include più di 25 missioni e 40 carte inedite. Completando le missioni dell'espansione, i giocatori sbloccheranno delle carte esclusive, di cui tre Leggendarie.

Lasciandovi alla visone del video, ricordiamo che l'espansione di The Elder Scrolls Legends, The Fall of the Dark Brotherhood, è disponibile da oggi su PC, iPad e Mac. Le tre mappe sono acquistabili singolarmente o in bundle a 19,99 euro (effettuando l'acquisto su PC o Mac si otterrà il cavallo Doom World da utilizzare in The Elder Scrolls Online).