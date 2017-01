The Elder Scrolls Legends: al via il nuovo evento Arena del Caos

Oggi l'evento speciale mensiletorna a travolgere, e il leggendario principe daedrico della follia Sheogorath riporterà nel gioco la folle modalità PvP a tempo limitato.

Arena del Caos modifica le meccaniche di gioco competitive introducendo in ogni partita uno o più scenari speciali o regole di zona casuali. I giocatori dovranno adattare la propria strategia a ogni partita, tenendo conto di carte in movimento, bonus a sorpresa ed effetti negativi. Inoltre, i giocatori che accederanno al proprio account di The Elder Scrolls: Legends durante l'evento, a prescindere che affrontino o meno l'Arena del Caos, riceveranno in omaggio una Busta di carte al termine dell'evento.



L'evento speciale Arena del Caos è ora attivo, e continuerà fino a lunedì 23 gennaio. Inoltre, i giocatori potranno ancora ottenere la speciale Collezione Pazza, un bundle di 10 carte uniche, utilizzabili in tutte le modalità di gioco. L'acquisto della Collezione Pazza conferirà tre copie di ciascuna carta, nonché un Biglietto Arena per partecipare immediatamente all'Arena del Caos o alle altre modalità Arena. Queste carte sono disponibili per l'acquisto tramite oro del gioco o soldi reali all'interno del negozio.