The Elder Scrolls Online: annunciata la nuova espansione "Morrowind"

ha annunciato, la nuova espansione diche ci farà rivisitare la storica isola di Vvardenfell, luogo in cui era ambientato l'amato terzo capitolo della serie.

Ambientato all'incirca 700 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls III, The Elder Scrolls Online: Morrowind accompagnerà i giocatori in un'avvincente avventura nella leggendaria Vvardenfell, con luoghi, personaggi e intrecci narrativi che instilleranno nostalgia nei fan del titolo originale e proietteranno la storia di ESO in un nuovo e glorioso capitolo. Morrowind è in pericolo e dovrai aiutare Vivec, il leggendario poeta guerriero e guardiano di Vvardenfell, a risolvere il mistero della sua malattia per fargli recuperare le forze e salvare il mondo da distruzione certa. Vvardenfell è l'area più grande mai introdotta finora ed è morfologicamente identica alla regione protagonista del gioco del 2002. Con una nuova e vasta zona, una nuova classe per il giocatore, più di 30 ore di contenuti per la storia principale, una nuova prova e una nuova modalità PVP 4 vs. 4 vs. 4 a tre squadre, The Elder Scrolls Online: Morrowind è l'espansione più corposa uscita fino a oggi e una nuova avventura sia per i veterani di ESO sia per i neofiti della saga.

Gli utenti domineranno gli elementi magici della natura con una nuova e potente classe, The Warden, la prima in assoluto a essere introdotta in ESO dal momento della sua uscita. Come da tradizione, il giocatore potrà scegliere tra numerose abilità per determinare il proprio stile di gioco. The Warden introduce anche un nuovo e devastante alleato, il War Bear (orso da guerra). Questo feroce combattente lotterà al loro fianco negli scontri più intesi.

The Elder Scrolls Online: Morrowind uscirà in tutto il mondo su PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One il 6 giugno 2017 in diverse edizioni:

- Standard Edition (59,99 €): include The Elder Scrolls Online: Morrowind e The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited;

- Upgrade Edition (39,99 €): permette agli utenti già in possesso del titolo di base di aggiornare il gioco per sbloccare i nuovi contenuti;

- Digital Collector's Edition (79,99 €) contiene numerosi elementi bonus, tra cui un esclusivo orso da guerra da usare con la classe del Warden, un cavallo da guerra corazzato, un ragno nanico personale, equipaggiamento personalizzato nello stile dei Morag Tong, e nuovi emote sclusivi;

- Digital Collector's Upgrade (69,99 €): include tutti i bonus della Digital Collector's Edition per i giocatori già in possesso del titolo;

- Collector's Edition (99,99 €): comprende tutti gli elementi presenti nella Digital Collector's Edition più una statua del Dwarven Colossus alta 30 centimetri, un grande libro a colori che racconta la missione dell'assassino Naryu dei Morag Tong mentre tenta di sventare una cospirazione che coinvolge tutta Tamriel, una mappa di Morrowind e una confezione in metallo con i simboli di Vivec e del Tribunale.

Bethesda ha dato il via ai preorder. Chi prenoterà il gioco avrà inoltre accesso al Discovery Pack, che include un costume da Warden per tutte le classi, un cane da guerra nanico corazzato, alcune mappe contenenti la posizione delle più grandi ricompense di Vvardenfell, una speciale cassa di Crown che potrebbe contenere cavalcature, animali, costumi e altro a tema nanico, e infine le pergamene dell'esperienza che ci permetteranno di ottenere il 50% dei punti exp in più per due ore.