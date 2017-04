The Elder Scrolls Online: Bethesda offre una settimana di gioco gratis

organizzerà una settimana di gioco gratuita pera partire da domani e fino al 18 aprile per tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac) Sette giorni in cui potrai esplorare Tamriel, creare e livellare i personaggi, affrontare missioni e respirare l'atmosfera di un'epica saga

La settimana di gioco gratuita include:

Nessun limite : accedi all'esperienza completa del gioco base The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited . Vai dove vuoi e con chi vuoi in tutto il mondo di gioco e sviluppa il tuo eroe come preferisci.

: accedi all'esperienza completa del gioco base . Vai dove vuoi e con chi vuoi in tutto il mondo di gioco e sviluppa il tuo eroe come preferisci. 500 Crown gratuite : riceverai 500 Crown da spendere nel Crown Store per acquistare costumi interessanti, animali unici, utili pergamene e tanto altro.

: riceverai 500 Crown da spendere nel Crown Store per acquistare costumi interessanti, animali unici, utili pergamene e tanto altro. Salvataggio dei progressi : se deciderai di acquistare il gioco, potrai continuare le tue avventure con tutti i personaggi creati, i Crown Pack, gli oggetti acquistati nel Crown Store e i progressi di gioco ottenuti durante la settimana gratuita.

: se deciderai di acquistare il gioco, potrai continuare le tue avventure con tutti i personaggi creati, i Crown Pack, gli oggetti acquistati nel Crown Store e i progressi di gioco ottenuti durante la settimana gratuita. Prova e acquista con uno sconto: nel corso della settimana gratuita, potrai approfittare di uno sconto su The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited (gioco base) o The Elder Scrolls Online Gold Edition, che comprende il gioco base e le quattro espansioni principali: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild e The Dark Brotherhood.

Se vuoi giocare online con gli amici oppure tornare a Tamriel in solitario per un'altra avventura nel mondo di The Elder Scrolls, ESO ti dà libertà e flessibilità per giocare come più ti piace.

Come accedere alla settimana di gioco gratuita

I giocatori su Steam, Xbox One e PlayStation 4 potranno iniziare a scaricare il gioco dalle ore 16:00 di domani (ora italiana)