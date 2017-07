The Elder Scrolls Online celebra il PvP con l'evento speciale Caos di Metà Anno

Nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo dello speciale evento "" ("Midyear Mayhem"), con cuicelebrerà la modalità PvP del suo acclamato MMORPG.

Nel corso dell'evento, i giocatori potranno ottenere ricompense uniche, come, ad esempio, il copricapo esclusivo Midyear Victor's Laurel Wreath (corona di alloro del vincitore di Metà Anno), guadagnare Alliance Points (Punti Alleanza) doppi ed equipaggiamento da PvP, e creare oggetti rari. Bottino e bonus saranno disponibili in tutte le modalità PvP: unisciti a centinaia di altri giocatori nelle vaste campagne di Cyrodiil, combatti nelle strette strade di Imperial City e competi nelle intense battaglie 4 vs. 4 vs. 4 in stile arena dei Battleground di Morrowind.

Caos di Metà Anno avrà inizio il 20 luglio alle 16:00 (ora locale) e terminerà il 31 luglio alle 16:00. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del gioco.