The Elder Scrolls Online: data di uscita e prezzo del DLC Clockwork City

: Il DLCperha ora un prezzo e una data di pubblicazione: il nuovo pacchetto persarà pubblicato il 23 ottobre per PC/Mac e il 7 novembre per PlayStation 4 e Xbox One.

Clockwork City sarà gratuito per tutti i membri di ESO Plus e sarà disponibile per l'acquisto al prezzo di 2.000 corone tramite Crown Store in gioco per tutti gli altri giocatori. Il DLC Clockwork City è disponibile per tutti i giocatori e non richiede ESO Morrowind. Oltre alla versione base del gioco, sarà inoltre disponibile la Clockwork City Collector's Bundle, che includerà il DLC, l'animale Clockwork Skeevaton (Skeevaton meccanico), la cavalcatura Kagouti Fabricant (Fabbricatore Kagouti) e cinque Crown Experience Scrolls (pergamene dell'esperienza). I giocatori potranno acquistare la Collector's Edition per 4.000 corone tramite Crown Store in gioco.

Il DLC Clockwork City porterà gli avventurieri di Tamriel in una nuova zona diversa da tutte quelle incontrate finora, la leggendaria Clockwork City di Sotha Sil, per indagare su una nuova minaccia daedrica. Il DLC offrirà circa 10 ore di nuove storie sul mondo di The Elder Scrolls, nonché nuove strutture, strane creature e potenti mostri ibridi. Inoltre, i giocatori potranno affrontare una nuova Trial, l'Asylum Sanctorum (Santuario del Rifugio), che metterà alla prova la loro abilità in gruppi da 12 giocatori. Infine, saranno presenti nuovi set di armature, oggetti personalizzabili, temi di creazione e altro ancora!



Missione di prologo - Disponibile ora!

I giocatori potranno avere un'anteprima di Clockwork City affrontando una missione di prologo, già disponibile per tutti. In questa missione, si troveranno a indagare sull'omicidio di importanti divinatori, studiosi e archeologi planari, uccisi dalle proprie ombre. I giocatori troveranno una nota intitolata Order of the Eye Dispatch (Bollettino dell'Ordine dell'Occhio) sui tavoli dei quartieri generali delle Gilde dei Machi di Tamriel. Leggendo tale nota, otterranno la missione "Of Knives and Long Shadows" (Pugnali e ombre), che li guiderà attraverso questa nuova avventura. Una volta completata, otterranno il Clockwork Obscuros (Obscuros meccanico) per la loro Collezione.