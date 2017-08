The Elder Scrolls Online: il DLC Horns of the Reach è ora disponibile su PC

Con un comunicato stampa,ha annunciato che il DLCdiè ora disponibile su PC insieme a un nuovo aggiornamento gratuito. L'espansione include due dungeon inediti: Falkreath Hold (Rocca di Falkreath) e Bloodroot Forge (Forgia Sanguigna).

Oltre alla novità di Horns of the Reach, sono stati apportati numerosi miglioramenti al gioco di base, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori, insieme all'introduzione di una nuova modalità PvP per Battleground, Chaosball (Sfera del Caos), e una nuova mappa, Arcane University (Università Arcana).



Il DLC Horns of the Reach con due dungeon è disponibile per PC e Mac, gratuito per i membri di ESO Plus o acquistabile nel Crown Store per 1.500 Crown. I miglioramenti dell'aggiornamento 15 sono gratuiti per tutti i giocatori, mentre le aggiunte ai Battleground sono gratuite per i possessori di ESO: Morrowind (la modalità Battlegrounds richiede l'espansione ESO: Morrowind). Entrambi saranno pubblicati anche per PlayStation 4 e Xbox One il 29 agosto.

DLC Horns of the Reach

Bloodroot Forge e Falkreath Hold, due nuovi e impegnativi dungeon, vedono gruppi di 4 giocatori affrontare le temibili orde del Dreadhorn Clan (Clan Corno del Terrore). I dungeon contengono set di oggetti unici, maschere mostruose, achievement e oggetti collezionabili.



Horns of the Reach è inoltre disponibile in uno speciale Collector's Bundle, che oltre ai contenuti del DLC offre una selezione unica di oggetti a tema, tra cui la cavalcatura Karthwolf Charger (Lupo di Karth da Battaglia), l'animale Karthwolf Shepherd (Pastore di Karth) e cinque Crown Experience Scrolls (Pergamene dell'Esperienza). Questo bundle esclusivo è disponibile nel Crown Store al costo di 3.500 Crown per un periodo limitato.

Dettagli sull'aggiornamento 15

Oltre a Horns of the Reach, ZeniMax Online Studios ha pubblicato anche l'aggiornamento 15 per PC e Mac, offrendo una serie di miglioramenti gratuiti per tutti, nonché alcune importanti aggiunte gratuite alla modalità PvP Battleground per tutti i possessori di ESO: Morrowind.



Le novità dei Battleground includono la nuova arena Arcane University, ambientata nell'università in rovina di Cyrodiil, e la nuova modalità Chaosball, in cui i giocatori devono catturare e proteggere una "sfera" per ottenere punti per la propria squadra.



L'aggiornamento 15, gratuito per tutti i giocatori, risolve alcuni problemi, modifica il bilanciamento del gioco e introduce una serie di miglioramenti. Per un elenco completo delle modifiche, è possibile consultare il changelog sul sito ufficiale di ESO.

A fondo pagina vi abbiamo riportato quattro nuovi screenshot tratti da Horns of the Reach.