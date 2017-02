The Elder Scrolls Online: Homestead permette di avere una casa di proprietà

Oggi, i giocatori PC e Mac diriceveranno il primo importante DLC del 2017:, aggiornamento gratuito che permetterà di acquistare appartamenti, case, ville e perfino isole a Tamriel.

Disponibili per l'acquisto con valuta di gioco e tramite Crown Store, le case possono essere personalizzate con oltre 2.000 elementi decorativi, inclusi mobili, accessori, libri, barili e tanto altro. Homestead sarà pubblicato per Xbox One e PlayStation 4 il 21 febbraio.



Abitazioni in quantità... e la prima è gratis!

Homestead offre circa 40 abitazioni private tra cui scegliere, ognuna ispirata alle 10 razze giocabili. Chi vuole mettere radici a Tamriel può trovare la sua nuova casa attraverso una missione di tutorial. Conclusa la missione introduttiva, è possibile acquistare ulteriori abitazioni di varie dimensioni e condivisibili tra tutti i personaggi del giocatore.



Una casa tutta tua

Possedere una casa è solo l'inizio di Homestead, e una casa non è tale se prima non viene arredata per bene. Grazie all'editor dedicato, i giocatori potranno renderla unica comprando e posizionando più di 2.000 oggetti. Decorazioni e mobili sono disponibili presso i mercanti del gioco e nel Crown Store, ma è possibile crearne di personalizzati tramite le abilità di creazione. Tra le decorazioni troviamo tavoli, sedie, bauli, letti, banconi, libri, cibo, barili, quadri, luminarie, piante, alberi e altro. Ti serve uno spazio da sfruttare per le tue avventure? Allora porta a casa manichini da combattimento, tavoli per la creazione e assistenti!