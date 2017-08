The Elder Scrolls Online: Horns of the Rach è ora disponibile su PS4 e Xbox One

, il nuovo DLC di, è disponibile a partire da oggi anche su. Con l'occasione,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai contenuti inclusi nell'espansione: lo trovate in cima alla notizia.

Pubblicato su PC il 14 agosto, Horns of the Rach è un nuovo DLC di The Elder Scrolls Online che introduce due dungeon inediti (Falkreath Hold e Bloodroot Forge) e una serie di nuovi oggetti. Disponibile anche un aggiornamento gratuito (update 15) che apporta numerosi miglioramenti al gioco di base, oltre a introdurre una nuova modalità PvP per Battleground, Chaosball, e una nuova mappa, Arcane University(Università Arcana).

Il DLC Horns of the Reach è gratuito per i membri di ESO Plus o acquistabile nel Crown Store per 1.500 Crown. I miglioramenti dell'aggiornamento 15 sono gratuiti per tutti i giocatori, mentre le aggiunte ai Battleground sono gratuite per i possessori di The Elder Scrolls Online: Morrowind (la modalità Battlegrounds richiede l'espansione ESO: Morrowind).