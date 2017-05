The Elder Scrolls Online Morrowind: Accesso Anticipato su PC e Mac dal 22 maggio

ha annunciato che gli utenti PC e Mac che acquisteranno la versione aggiornamento digitale dio la versione Collector's Edition (fisica) potranno iniziare le loro avventure a Vvardenfell già dal 22 maggio, approfittando dell'accesso anticipato.

Separato dal server della beta pubblica, i giocatori con accesso anticipato riceveranno il gioco completo, giocheranno sui server live e conserveranno tutti i progressi quando il gioco verrà pubblicato ufficialmente il 6 giugno. Potranno usufruire di "accesso anticipato" solo i giocatori che avranno acquistato prima del giorno di pubblicazione la versione aggiornamento digitale o l'aggiornamento alla Digital Collector's Edition, nonché i giocatori che acquisteranno la versione Physical Collector's Edition di ESO Morrowind per PC e Mac.



I nuovi utenti che acquisteranno il gioco completo ESO Morrowind per PC e Mac potranno iniziare a giocare dal giorno della pubblicazione, il 6 giugno. Che creino un nuovo Warden o che decidano di esplorare Vvardenfell con eroi già esistenti, i giocatori PC e Mac che aggiorneranno il gioco otterranno due settimane di accesso anticipato alle epiche missioni e alle nuove zone del vasto nuovo capitolo di gioco. Il periodo di "accesso anticipato" sarà utile per prendere dimestichezza con le meccaniche e affinare le tecniche prima della pubblicazione di giugno. The Elder Scrolls Online Morrowind sarà pubblicato il 6 giugno 2017 per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One.