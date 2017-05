The Elder Scrolls Online Morrowind: annunciato l'orario di apertura dei server

: Si avvicina l'uscita di, un evento globale con server in attivazione simultanea in tutto il mondo che permetterà ai giocatori di ogni paese di partire pere iniziare le proprie avventure insieme.

Oggi, ZeniMax Online Studios ha annunciato che il 6 giugno i server di The Elder Scrolls Online Morrowind saranno online in tutto il mondo alle 11.00, ora italiana. L'uscita seguirà un periodo di manutenzione in cui i server saranno inattivi per l'aggiornamento che supporterà le nuove avventure di Vvardenfell. I rivenditori di tutto il mondo permetteranno ai giocatori di ottenere il gioco in anticipo per pre-caricarlo. In Nord America si potrà pre-caricare il gioco dalle 21:00 del 5 giugno, orario della costa orientale. In Europa il gioco sarà disponibile dal 6 giugno.