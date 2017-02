The Elder Scrolls Online Morrowind: Bethesda ci mostra le aree di gioco in video

ha di recente tenuto un livestream dedicato alla nuova espansione di. Come intuibile dal nome, il nuovo capitolo ci permetterà di fare un salto nel passato, visitando le rinnovate aree dell'isola vulcanica di Vvanderfell, apparse per la prima volta in

In calce all'articolo trovate riportata la replica di tale streaming: è quindi possibile assistere ad un tour di circa 20 minuti grazie al quale farsi un'idea generale delle ambientazioni che riprenderanno vita grazie all'espansione Morrowind, accompagnati dalle parole del creative director Rich Lambert.

Una piccola anticipazione, in vista della release di Morrowind, fissata al 6 giugno 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Bethesda ha già rilasciato un video gameplay e una galleria di immagini per il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online (a quota 8.5 milioni di copie vendute).