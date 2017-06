The Elder Scrolls Online: Morrowind è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

, una società di ZeniMax Media, ha pubblicato, un imponente e nuovo capitolo per il popolare MMORPGper PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.

La nuova espansione offre più di 30 ore di nuovi contenuti della storia, una nuova classe giocabile, il Warden (Custode), una nuova modalità PvP 4 vs. 4 vs. 4 chiamata "Battlegrounds" (Campi di Battaglia), una nuova prova per 12 giocatori e il ritorno in una tra le terre più amate della serie, l'isola di Vvardenfell, direttamente dal pluripremiato gioco di ruolo The Elder Scrolls III: Morrowind.

I nuovi giocatori possono creare un nuovo personaggio senza aver mai completato parti precedenti di ESO ed esplorare Vvardenfell fin da subito, con centinaia di ore di contenuti originali di ESO disponibili in qualsiasi momento. I veterani di ESO possono raggiungere Morrowind e iniziare una nuova ed epica avventura con il loro personaggio o con un nuovo Warden.

The Elder Scrolls Online: Morrowind introduce tanti nuovi contenuti per milioni di giocatori, tra cui:

Una nuova ed enorme zona - Vvardenfell : l'area più grande mai introdotta finora in The Elder Scrolls Online è morfologicamente identica alla regione tra le più amate della serie The Elder Scrolls, con tutti i luoghi iconici del classico del 2002. L'avventura in Vvardenfell ambientata 700 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls III, dal porto di Seyda Neen alle vulcaniche Ashlands, attraverso le fitte foreste fungine fino alla gloriosa città di Vivec, che in questo periodo è ancora in costruzione.

Nuova classe - Warden : i giocatori domineranno gli elementi magici della natura con una nuova e potente classe, il Warden, la prima in assoluto a essere introdotta in ESO dal momento della sua uscita. Come da tradizione, il giocatore potrà scegliere tra numerose abilità per determinare il proprio stile di gioco. Il Warden introduce anche un nuovo e devastante alleato, il War Bear (Orso da Guerra). Questo feroce combattente lotterà al fianco del Warden negli scontri più intesi.

Nuova modalità PvP - Battleground: The Elder Scrolls Online è famoso per le sue battaglie PVP, con centinaia di giocatori che lottano per la dominazione di Cyrodiil. The Elder Scrolls Online: Morrowind introdurrà una nuova modalità PVP, Battleground, con le sue concitate battaglie 4 vs. 4 vs. 4 in particolari arene. I giocatori combatteranno nelle Ashlands per stabilire chi saranno i veterani più preparati di tutta Tamriel.

The Elder Scrolls Online: Morrowind è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.