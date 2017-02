The Elder Scrolls Online Morrowind: immagini, artwork e copertina

Dopo l'annuncio di ieri, Bethesda ha pubblicato nuove immagini (copertina, screenshot, artwork e Collector's Edition) di The Elder Scrolls Online Morrowind, nuovo capitolo del gioco di ruolo online di Zenimax Studio.

Questa nuova avventura riporta i fan sulla leggendaria isola di Vvardenfell, il luogo magico e unico in cui era ambientato The Elder Scrolls III Morrowind. Con una nuova e vasta zona, una nuova classe per il giocatore, più di 30 ore di contenuti per la storia principale, una nuova prova e una nuova modalità PVP 4 vs. 4 vs. 4 a tre squadre, Morrowind è l'espansione più corposa uscita per The Elder Scrolls Online fino a oggi.

Una nuova avventura sia per i veterani di ESO sia per i neofiti della saga . The Elder Scrolls Online Morrowind uscirà in tutto il mondo per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One il 6 giugno 2017.