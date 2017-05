The Elder Scrolls Online Morrowind: il nuovo trailer ci mostra le rovine naniche

ha pubblicato un nuovo trailer per, mostrandoci qualche scorcio delle rovine naniche. Il misterioso popolo deiviene raccontato dal punto di vista di Naryu Virian, esperta assassina dei Morag Tong.

Si sa molto poco dei Dwemer, il misterioso popolo nanico che ha lasciato numerose rovine antiche nel mondo sotterraneo. In The Elder Scrolls Online: Morrowind, espansione attesa per il prossimo 6 Giugno su PC, Mac (sono stati svelati i requisiti di sistema), Playstation 4 e Xbox One, avremo la possibilità di esplorare queste interessanti ambientazioni: il video riportato in cima ci offre un assaggio sulle atmosfere e sulle sorprese che ci attendono. Con l'occasione vi riproponiamo i trailer dedicati Vvanderfell e Vivec City.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.