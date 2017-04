The Elder Scrolls Online Morrowind: il nuovo trailer ci presenta Vivec City

hanno pubblicato un nuovo trailer per, presentandoci la location di. La città viene raccontata dal punto di vista di Naryu Virian, esperta assassina dei Morag Tong.

Il video è stato riportato in cima alla notizia: possiamo dare un'occhiata alle ambientazioni di Vivec City, ascoltando il punto di vista di Naryu Virian, assassina dei Morag Tong che ci racconta qualcosa sui luoghi e sulle persone presenti nella città. Nel trailer precedente, invece, gli sviluppatori ci hanno presentato la nuova classe Warden che verrà introdotta in The Elder Scrolls Online: Morrowind. Ricordiamo che l'espansione sarà pubblicata il prossimo 6 giugno per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.