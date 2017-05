The Elder Scrolls Online Morrowind: Ritorno a Vvardenfell nel nuovo video

: Dal 6 giugno i giocatori potranno tornare sull'isola di Vvardenfell per riscoprire la patria degli elfi scuri in. Da tempo i fan aspettano l'opportunità di tornare ae la nuova espansione permetterà loro di vivere storie ambientate 700 anni prima degli eventi narrati in

Il nuovo trailer del gioco riporta i giocatori indietro nelle lande di The Elder Scrolls 3 Morrowind con uno sguardo al futuro: Come esplorerai Vvardenfell e che genere di eroe sarai dipende da te. The Elder Scrolls Online Morrowind offre quella libertà di scelta che da sempre rappresenta i giochi della saga The Elder Scrolls, da Morrowind a Skyrim. Gioca secondo il tuo stile, diventa chi vuoi e avventurati con chi preferisci.

Gioca da solo e diventa il salvatore di Morrowind, oppure esplora insieme agli amici luoghi familiari come le Ashlands, Tel Mora o la Bitter Coast. Crea un Warden (Custode), la nuova classe a disposizione dei giocatori, ricomincia la tua avventura da zero e scatena potenti incantesimi basati sulla natura. In alternativa, usa i personaggi esistenti e continua il tuo viaggio insieme a loro nelle terre di Tamriel. The Elder Scrolls Online Morrowind sarà pubblicato in tutto il mondo il 6 giugno 2017 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.