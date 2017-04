The Elder Scrolls Online Morrowind: un trailer per la classe Warden

introdurrà in ESO una nuova classe: il, custode della natura.ha pubblicato oggi un trailer che introduce questa attesa classe, insieme ad alcune nuove immagini.

Il Warden possiede varie abilità che lo aiuteranno a difendere le terre selvagge e gli abitanti di Tamriel. Dotato di grande versatilità, potrà svolgere il ruolo di damage dealer, curatore o protettore (più varie combinazioni di questi ruoli). La potente e particolare magia del Warden introdurrà nuovi elementi in ESO.

Potrai personalizzare il Warden in base alle tue scelte e al tuo stile di gioco, evocando il temibile War Bear, proteggendoti con solido ghiaccio o richiamando dal terreno piante curative. The Elder Scrolls Online Morrowind sarà pubblicato il 6 giugno per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.