The Elder Scrolls Online Morrowind: un video per la modalità PvP Battlegrounds

Di recente,ha permesso al pubblico di provareal PAX East, attirando migliaia di fan bramosi di essere tra i primi al mondo a indossare i panni del Warden (Custode), la nuova classe del gioco, di esplorare nuovamente le leggendarie terre di Vvardenfell e di collaudare la nuova modalità PvP

Questi fortunati giocatori hanno potuto scontrarsi sui nuovi campi di battaglia 4 vs. 4 vs. 4 usando nuovi e devastanti incantesimi di ghiaccio, scagliando i nemici nella lava della Montagna Rossa e affrontando feroci orsi da guerra, che non si sono risparmiati per difendere i loro padroni.



Dai un'occhiata alla modalità Battlegrounds in azione e alle reazioni dei giocatori nel video seguente. The Elder Scrolls Morrowind sarà pubblicato in tutto il mondo il 6 giugno per PC, Mac, Xbox One e PlayStation 4.