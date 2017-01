The Elder Scrolls Online: nella nuova espansione si tornerà a Vvardenfell?

Facendo del datamining nei file di gioco, alcuni utenti di reddit hanno scoperto l'esistenza della mappa dell'isola vulcanica diin

Al momento non è chiaro se la zona, originariamente realizzata per The Elder Scrolls III: Morrowind, sarà effettivamente resa fruibile nuovamente, ma è abbastanza plausibile pensare ad una futura espansione per l'MMORPG online di Bethesda ambientata proprio a Vvardenfell. Risuonano con veemenza, quindi, le parole di Matt Firor, designer del titolo, che aveva promesso delle novità incredibili nel corso del 2017 per i giocatori di TESO. In calce all'articolo, potete voi stessi osservare la mappa rinnovata di VVardenfell.

The Elders Scrolls Online è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.