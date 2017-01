ha annunciato che domani sarà presentato il "nuovo capitolo" che andrà ad arricchire il mondo di. La presentazione, ritenuta daimperdibile per i fan dell'MMO free-to-play, si terrà il 31 gennaio alle ore 20:00 su Twitch

Al momento non vi sono altri dettagli utili, e l'entità del nuovo capitolo di gioco rimane ignota. Tuttavia, nelle passate settimane si era vociferato un ritorno a VVanderfell, nome ben noto ai giocatori di The Elder Scrolls III Morrowind: alcuni utenti avevano infatti scovato la mappa dell'isola vulcanica facendo del datamining all'interno dei file di gioco.

The Elder Scrolls Online è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.