The Elder Scrolls Online: nuovo trailer Assassini e Grandi Casate

: Inniente è come sembra. Lo spietato mondo della politica dei Dunmer è l'aspetto principale di Vvardenfell: il continuo tramare e lottare per ampliare l'influenza delle grandi casate fa sì che a Morrowind il tradimento sia una costante.

I giocatori che esploreranno Vvardenfell in The Elder Scrolls Online Morrowind dovranno negoziare e stringere alleanze con le tre grandi casate: Hlaalu, Redoran e Telvanni. E dovranno sempre tenere gli occhi aperti e guardarsi le spalle, poiché a Morrowind non puoi mai sapere chi siano gli amici e i nemici.



Sei pronto a fare il tuo ingresso nel pericoloso mondo della politica degli elfi scuri? Di seguito troverai il nostro nuovo trailer, Assassini e Grandi Casate, che ti insegnerà ciò che devi sapere per sopravvivere agli oscuri intrighi di corte di Vvardenfell. The Elder Scrolls Online Morrowind sarà pubblicato per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One il 6 giugno.