The Elder Scrolls Online supporterà Xbox Scorpio, conferma ZeniMax

In una recente intervista concessa a Finder.com.au, Rich Lambert diha confermato chericeverà in futuro una patch per il supporto a, esattamente come accaduto in precedenza con PlayStation 4 Pro.

Per quanto riguardo i miglioramenti veri e propri che saranno introdotti con la versione Scorpio di TESO, possiamo aspettarci sostanzialmente gli stessi risultati ottenuti sulla console Sony: "Penso che lavoreremo sullo stesso tipo di cose che abbiamo aggiunto su PS4 Pro", ha infatti affermato Lambert.

Lanciando uno sguardo al futuro, inoltre, il creative director ha anche immaginato come potrebbe evolversi lo scenario degli MMO con l'avvento di una generazione di console più potente rispetto a quella attuale.

"Direi che la chiave è assolutamente la potenza. Specialmente in giochi come The Elder Scrolls Online. Ci sono centinaia di personaggi a schermo in qualunque momento. Questo divora la potenza computativa e la VRAM. Quindi, più potenza riescono ad inserire nelle nuove console, meglio sarà. Penso che man mano che le console diverranno più performanti, sempre più giocatori si sposteranno su queste. Perché è bello sedersi sul divano, bere una birra e giocare".

Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato ufficialmente pubblicato Morrowind, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online.