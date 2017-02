The Elder Scrolls Online ha venduto 8.5 milioni di copie

Stando alle parole del Game Directoravrebbe venduto 8.5 milioni di copie complessive su. Il numero di giocatori è cresciuto di 1.5 milioni rispetto a Giugno 2016.

Secondo le stime di MMORPG.com, infatti, The Elder Scrolls Online contava 7 milioni di giocatori a Giugno 2016, numero che poi è cresciuto a 8.5 milioni nelle ultime settimane (il numero di giocatori attuali si basa sulle copie del gioco vendute, afferma Matt Firor). Con l'occasione vi ricordiamo che l'espansione Homestead è stata pubblicata anche su Xbox One e PS4, mentre per quanto riguarda The Elder Scrolls Online: Morrowind potete dare un'occhiata a un nuovo gameplay trailer.