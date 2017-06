The Elder Scrolls Starfield confermato da una foto scattata a Los Angeles?

Nel weekend, su 4Chan si sono diffusi i primi rumor su, presunta nuova IP diad ambientazione spaziale. Oggi la stessa fonte ha pubblicato una foto che mostra un cartellone pubblicitario apparentemente in bella mostra al Convention Center di Los Angeles, dove tra pochi giorni partirà ufficialmente l'E3 2017.

L'immagine mostra il logo del gioco, un personaggio in armatura (probabilmente il protagonista) e conferma di fatto il setting spaziale. Da notare come il titolo completo sia The Elder Scrolls Starfield, nome che confermerebbe le teorie che vorrebbero il gioco legato all'"universo espanso" di The Elder Scrolls, che dovrebbe includere anche la serie Fallout.

Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite, l'immagine potrebbe infatti non essere autentica. La conferenza Bethesda E3 2017 si terrà lunedì 12 giugno alle 06:00 del mattino, ora italiana, seguitela commentata e tradotta sui canali social di Everyeye.it