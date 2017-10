Il canale YouTube "MyGamingBoulevard" ha pubblicato un video gameplay di 60 minuti tratti dalla versione Switch di, giocato per l'occasione in modalità portatile.

Skyrim per Switch sarà disponibile dal prossimo 17 novembre, ricordiamo che il porting del gioco per la piattaforma Nintendo è basata sulla Special Edition del gioco e include quindi le migliorie apportate da questa edizione, con la sola esclusione del supporto per le mod.

Non è chiaro, al momento, se The Elder Scrolls V Skyrim per Switch supporterà il nuovo Creation Club e la Modalità Sopravvivenza.