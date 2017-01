The Elder Scrolls V Skyrim a confronto su PC e Switch

Lo YouTuber "Cycu1" ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PC e Switch di. Il confronto è stato effettuato con l'edizione Standard del gioco e non con la più recente Special Edition dell'action RPG di

La versione Switch di Skyrim è stata mostrata solamente attraverso video e trailer e attualmente non sappiamo se il gioco arriverà sulla console in versione Standard (uscita nel 2011) o se Bethesda effettuerà il porting della Special Edition, anche se questa ipotesi appare decisamente più probabile. La versione Switch presenta un buon livello di dettaglio mentre la risoluzione non sembra essere particolarmente elevata, ma dobbiamo ricordare che il materiale è tratto da un trailer e non da una demo vera e propria. Al momento, Skyrim per Switch è ancora privo di una data di lancio, restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.