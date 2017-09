Con l'arrivo disu, gli utenti console hanno sperimentato per la prima volta l'utilizzo delle mod, in grado di espandere il titolo oltre che aumentarne la longevità. Pare però che lo stesso non avverrà su, almeno per ora.

La conferma arriva direttamente da Pete Hines di Bethesda, che ha dichiarato che ora come ora le mod non sono previste per la versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim. Il titolo, in arrivo sull'ibrida della casa di Kyoto nel corso dell'autunno, è stato protagonista del primo video promozionale di Switch, e segnerà l'esordio di un gioco Bethesda su home console Nintendo.