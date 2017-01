The Elder Scrolls V Skyrim per Switch supporterà le mod?

Best Buy Canada ha aggiornato la pagina prodotto diper Switch, confermando la presenza del supporto per le mod anche sulla piattaforma

Naturalmente, potrebbe trattarsi di un semplice errore, non è escluso che l'autore della descrizione si sia limitato semplicemente a copiare la scheda di una qualsiasi versione di The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, senza troppa attenzione ai dettagli. Al momento sappiamo che Skyrim arriverà su Switch nel corso del 2017, altre informazioni però non sono note.