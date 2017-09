The Elder Scrolls V Skyrim: rivelato il peso della versione Nintendo Switch

Grazie alle informazioni aggiunte di recente suleuropeo, siamo venuti a conoscenza del peso cheoccuperà su: il gioco di ruolorichiederà 14.3 GB di spazio libero in memoria.

Considerando che Nintendo Switch possiede una quantità di memoria interna piuttosto limitata (quella effettivamente disponibile ammonta a 25.9 GB), anche in questo caso sembra consigliabile possedere una scheda MicroSD nel caso optiate per il gioco in edizione digitale. Ricordiamo che la versione Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 17 novembre, sia nel formato fisico che in quello digitale.

