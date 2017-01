The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition confermato per Switch

Dopo mesi di rumor e speculazioni, adesso è ufficiale:arriverà su, la notizia è stata confermata da Todd Howard didurante l'evento di presentazione della nuova console della casa di Kyoto.

Skyrim Special Edition per Switch godrà degli stessi contenuti delle edizioni per PC, Xbox One e PlayStation 4 e proporrà un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con di Nintendo. In calce alla notizia trovate l'annuncio di Todd Howard, accompagnato da alcuni secondi di gameplay di The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.