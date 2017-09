The Elder Scrolls V Skyrim: su Steam compare la pagina del Creation Club

Dopo il debutto avvenuto con, ildisi appresta ad arrivare anche su. Di recente è infatti comparsa la pagina dedicata sullo store di

Per quanti non conoscessero Creation Club, si tratta di un servizio che offre ai giocatori nuovi contenuti per ampliare l'esperienza di gioco, ideati sia dalla stessa Bethesda che da partner esterni. Al momento disponibile solo su PC, Creation Club arriverà in un secondo momento anche su console PlayStation 4 e Xbox One, e le mod attuali continueranno ad essere gratuite.

Tali contenuti non saranno però disponibili sulla versione per Nintendo Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, attesa sull'ibrida della grande N il prossimo 17 novembre.