ha confermato durante l'ultimo evento Direct chearriverà su Nintendo Switch il prossimo 17 novembre in Europa e Nord America, distribuito in formato retail e digitale.

The Elder Scrolls V Skyrim sarà disponibile su Switch con un sistema di controllo rivistato e riprogettato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con, da segnalare come l'edizione in arrivo sulla console Nintendo sia la Standard e non la più recente Special Edition pubblicata lo scorso anno su PC, Xbox One e PS4.