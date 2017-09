The Elder Scrolls V Skyrim: la versione Switch si mostra in 4 nuovi screenshot

ha pubblicato su Twitter quattro nuovi screenshot della versione Switch di, offrendoci l'opportunità di dare un breve sguardo all'edizione in arrivo sulla console ibrida della Grande N.

Potete osservare le immagini in questione, che ci mostrano alcuni dei contenuti esclusivi come il costume di Link, nella galleria in calce alla notizia. Ricordiamo che nel corso dell'ultimo direct, Nintendo ha annunciato la data di uscita del gioco: The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition sarà disponibile su Switch a partire dal prossimo 17 novembre, in formato retail e digitale. L'azienda di Kyoto ha recentemente confermato che questa versione non supporterà le mod.