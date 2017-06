The Escapists 2 uscirà in versione retail per PS4 e Xbox One durante l'estate

annunciano che hanno acquisito i diritti di distribuzione della versione fisica per PlayStation 4 e Xbox One di, che sarà in vendita nell'estate 2017.

Con oltre 4 milioni di unità scaricate fino ad oggi, The Escapists è stato uno dei maggiori successi di un titolo indie negli ultimi anni, la recente pubblicazione della versione mobile ha raggiunto la posizione n. #1 sull'App Store di Apple in oltre 18 paesi. The Escapists 2 è in sviluppo nello studio interno di Wakefield di Team17 in seguito all'acquisizione del Moldy Toof Studios nel 2016 e Sold Out è felice di stringere nuovamente una partnership con questa prestigiosa etichetta.

Garry Williams, CEO, Sold Out Sales & Marketing Limited ha dichiarato, “Siamo orgogliosi che Team17 abbia scelto di collaborare con Sold Out per l’uscita retail di The Escapists 2 e siamo onorati di aggiungere al nostro portfolio un altro blockbuster indie di Team17. La nostra rete di vendita e distribuzione internazionale sarà fondamentale per conseguire un altro successo per uno dei nostri partner più prestigiosi.”

Per la prima volta nella serie, The Escapists 2 offre la modalità multiplayer online con drop-in/drop-out fino a 4 giocatori sia in co-op che nella modalità versus, insieme a numerose opzioni di personalizzazioni dei personaggi, un nuovo sistema di crafting e nuovi modi per scappare e ottenere la libertà in una grande varietà di prigioni multi-livello. Una nuovissima veste grafica immerge i giocatori in un mondo più profondo, più ricco ma fedele all’originale. The Escapists 2 sarà disponibile per Xbox One e PlayStation 4 quest’estate.