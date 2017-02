The Escapists uscirà su dispositivi iOS e Android il 2 marzo

Nella giornata di oggihanno annunciato che a partire dal 2 marzo sarà possibile acquistare e giocare aanche su dispositivi iOS e Android.

Nel gioco indosseremo i panni di un detenuto e il nostro obiettivo sarà quello di evadere di prigione. Per fare ciò, dovremo creare alleanze con altri carcerati, acquistare oggetti utili e migliorare le nostre abilità. Questa nuova versione includerà sei prigioni e sarà venduta al costo di 4,99 euro su App Store e Google Play. Ricordiamo che The Escapists è già disponibile su PC, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One, mentre il sequel The Escapists 2 è al momento in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One.